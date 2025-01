«Coup de pied dans les fesses», Mbappé prend cher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Propriétaires du SM Caen en Ligue 2, Kylian Mbappé ainsi que les membres de son entourage ont décidé de se séparer de l'emblématique Nicolas Seube au poste d'entraîneur. Et la manière donc son limogeage a été officialisé n'est pas du tout passé chez un ancien de la maison caennaise, qui n'hésite pas à tacler frontalement le clan Mbappé.

Kylian Mbappé, en plus de son départ du PSG pour le Real Madrid, s'était attaqué à un autre projet de taille en juillet dernier : le rachat du SM Caen, en Ligue 2. Et alors que le club normand pointe actuellement à la 16e place de son championnat, son entraîneur Nicolas Seube a récemment été limogé, avec le communiqué suivant pour acter cette décision : « Après un an passé à la tête de l’équipe professionnelle, le Stade Malherbe Caen a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Seube ». Un communiqué qui s'apparente à un gros manque de considération aux yeux de Brahim Thiam.

« C’est juste irrespectueux en fait »

« J’ai vu ce communiqué. Et si on s’en tient à ce qu’il contient, en effet, c’est comme si on avait mis un coup de pied dans les fesses de Nicolas Seube en lui disant : va-t’en ! En fait c’est juste irrespectueux. Je ne dis pas que Nicolas Seube, de par son passage au club, sa vie à Malherbe, avait un totem d’immunité ad vitam aeternam. Parce que les résultats ne sont pas bons. Mais je ne prends même pas cela en compte. Je m’interroge juste : c’est ça le nouveau Malherbe ? C’est oublier un peu l’histoire, les valeurs de ce club ? », indique l'ancien joueur du SM Caen sur les ondes de France Bleu, critiquant donc la gestion de Kylian Mbappé et son entourage dans la gestion du club.

« Son avenir était forcément en pointillé »

Et Brahim Thiam poursuit en expliquant que Nicolas Seube était forcément condamné sur le banc du SM Caen suite au rachat de Kylian Mbappé l'été dernier : « Je suis à demi-surpris. Cette décision ne me surprend pas. Je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours pour être, des fois, déçu des gens et de l’humain. Mais quand même, j’aimerais bien savoir qui a ordonné de communiquer de cette manière. Je n’ai pas de mots pour le qualifier. J’appelle ça un torchon à l’encontre d’un mec a qu’il faut tirer un grand coup de chapeau et de qui, peut-être, tous les gens parleront à leurs enfants et petits-enfants. Parce que je pense que Nicolas Seube est sans doute le joueur emblématique de ces 30 dernières années à Caen. Je pense qu’à partir du moment où Pierre-Antoine Capton (le président du conseil de surveillance du club) a cédé 80% des parts du club à la famille Mbappé, l’avenir de Nicolas Seube était en pointillé. C’est ma conviction personnelle. L’avenir ne se serait pas fait avec lui ». Voilà qui est clair.