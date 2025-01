Transferts : L’ASSE tente un pari sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir nommé Eirik Horneland à la place d’Olivier Dall’Oglio, l’ASSE espère offrir des recrues à son nouvel entraîneur. En ce sens, Loïc Perrin serait intéressé par un joueur évoluant en National, à Orléans. En effet, le coordinateur sportif des Verts apprécierait le profil de Lucas Bretelle, milieu de terrain âgé de 22 ans.

L’ASSE a parfaitement démarré l’année 2025. Pour la première du nouvel entraîneur Eirik Horneland, les Verts se sont imposés lors de la réception du Stade de Reims samedi (3-1). Un succès qui leur permet de sortir de la zone rouge, mais qui ne devrait pas empêcher l’arrivée de nouveaux joueurs au cours du mois de janvier dans l’optique du maintien en Ligue 1.

Les Verts frappent fort avant le mercato ! 🟢 Découvrez les deux renforts qui pourraient changer la donne pour l'ASSE !

➡️ https://t.co/ITkumc0wH7 pic.twitter.com/7yuor6t4zT — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Un joueur de National dans le viseur de l’ASSE ?

Dernièrement, l’ASSE a été annoncée sur la piste de Cyriel Dessers (30 ans), attaquant des Glasgow Rangers, mais le club regarderait également en National. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Loïc Perrin apprécierait le profil de Lucas Bretelle, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Orléans.

Une forte concurrence pour l’ASSE

Âgé de 22 ans, le milieu de terrain a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec Orléans. Un dossier dans lequel il y aurait de la concurrence pour l’ASSE, puisque Laval, Guingamp et Dunkerque seraient également intéressés. À l’étranger, Gil Vicente, Utrecht et le Servette auraient aussi pris des renseignements à propos de Lucas Bretelle.