Transferts : L'offre de 10M€ qui peut plomber l'OM et le PSG !

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, le PSG et l’OM cherchent à renforcer leur secteur défensif. Les deux clubs ennemis seraient tous deux très intéressés à l’idée de recruter le nouveau prodige du RC Lens Abdukodir Khusanov. Le jeune Ouzbek plaît également à Manchester City, qui devrait formuler une première offre très prochainement.

Sur des dynamiques bien différentes depuis plus d’une décennie, le PSG et l’OM pourraient se livrer une belle bataille sur ce mercato hivernal de 2025. En effet, tous deux à la recherche d’un renfort en défense en ce mois de janvier, Paris et Marseille lorgneraient le crack du RC Lens, Abdukodir Khusanov.

Le PSG et l’OM plombés par la Premier League pour Khusanov ?

Auteur d’une très bonne première partie de saison, l’international Ouzbek attise les convoitises de deux cadors de Ligue 1 donc, mais également de plusieurs formations de Premier League. Comme le rapporte dernièrement CaughtOffside, Manchester City, Newcastle, Tottenham, et Wolverhampton sont tous sur la piste menant à Khusanov. Une rude concurrence s’annonce donc pour le PSG et l’OM, surtout que certains clubs anglais pourraient prochainement passer à l’attaque.

Manchester City va proposer 10M€

C’est notamment le cas de Manchester City. A en croire les dernières révélations de CaughtOffside, les Citizens seraient en passe de formuler une première offre de 10M€ pour le défenseur de 20 ans. Une somme très basse, alors que Lens attendrait entre 15M€ et 20M€ pour s’en séparer. Affaire à suivre...