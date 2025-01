Mercato : Le PSG et l'OM tentent le même transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais cet hiver, le PSG va tenter de se renforcer en défense. Avec le possible départ de Milan Skriniar, Paris cherche un remplaçant au Slovaque afin de soulager Marquinhos. Le club de la capitale lorgne le jeune Abdukodir Khusanov du RC Lens, qui est également dans les petits papiers de l’OM.

Le mercato hivernal s’annonce animé en Ligue 1. En effet, plusieurs clubs vont tenter de se renforcer, notamment sur le plan défensif. C’est le cas du PSG et de l’OM, alors que le club parisien devrait se séparer de Milan Skriniar, et le club marseillais et son entraîneur Roberto De Zerbi, ne sont pas satisfaits de leur secteur défensif.

Le PSG et l’OM sur Khusanov

Et à en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, les deux clubs rivaux lorgneraient le même joueur pour ce mois de janvier. Véritable révélation de la première partie de saison du côté du RC Lens, Abdukodir Khusanov serait ainsi l’heureux élu. Seulement âgé de 20 ans, le roc défensif né en 2004 attiserait les convoitises du PSG et de l’OM, mais aussi de Newcastle et Manchester City en Premier League…

Lens en attendrait entre 25M€ et 30M€

Quoi qu’il en soit, le RC Lens, dans le besoin, est clairement vendeur concernant Abdukodir Khusanov. D’après les dernières révélations de l’Equipe, le club artésien souhaiterait obtenir entre 25M€ et 30M€ pour le départ de l’international Ouzbek. Affaire à suivre de près...