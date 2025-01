Mercato - PSG : C’est annoncé, Salah va signer !

Pierrick Levallet

Mohamed Salah devrait vivre des mois plutôt agités sur le mercato. Alors que son engagement avec Liverpool arrive à son terme, l’international égyptien est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs dont le PSG. Si rien n’est encore fait avec aucun de ses prétendants, l’ailier de 32 ans devrait en tout cas signer un contrat pour ne pas rester sans club.

Récemment, Mohamed Salah a lâché une bombe sur son avenir. « C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même » a confié l’ailier de 32 ans au micro de Sky Sports. Le PSG pourrait donc tenter sa chance pour l’international égyptien, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. Si rien n’est encore fait pour la suite de sa carrière, une chose semble néanmoins sûre : Mohamed Salah acceptera une offre pour ne pas rester sans club.

Laure Boulleau lance un appel à Salah en direct ! 🚨 Un transfert au PSG se dessine-t-il vraiment ? Restez attentifs aux prochaines heures !

➡️ https://t.co/Kt4QPq4fWx pic.twitter.com/PxUlcAt6Ij — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 6, 2025

«Il gagne 500 000 euros par semaine»

« Il n'y a rien de nouveau dans la déclaration de Mohamed Salah sur son avenir. A 32 ans, il gagne 500 000 euros par semaine. Et c'est compliqué de lui offrir la durée de contrat qu'il souhaiterait, parce qu'il aimerait plus qu'un an supplémentaire, sur ces termes là niveau salarial. La négociation ne va pas être facile financièrement pour que Liverpool puisse le garder » a d’abord révélé le journaliste de Julien Laurens au micro de Génération After sur RMC.

«Il ne va pas rester sans club»

« Mais sinon, il n'a jamais dit qu'il avait fait son choix, qu'il partirait et mettrait fin aux négociations. On a fait des gros titres en Angleterre alors qu'il n'a rien dit de nouveau. Salah est en position de force. (...) S'il décide de partir, c'est parce qu'il aura des offres. Sinon il acceptera ce que Liverpool lui propose, il ne va pas rester sans club. Il sait très bien qu'il y aura des clubs, à commencer par le PSG » a-t-il ensuite ajouté. Affaire à suivre...