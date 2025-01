Mercato - PSG : Tension maximale pour le coup de l’année !

Arnaud De Kanel

La situation de Dani Olmo n'aura échappé à personne, et surtout pas au PSG qui espère profiter des difficultés financières du FC Barcelone pour enrôler le milieu de terrain espagnol gratuitement. En Catalogne, la tension est maximale et la pression se fait de plus en plus pressante sur les épaules de Joan Laporta, à la Une des principaux quotidiens ce lundi.

Les plus grands clubs européens, dont le PSG, rêvent de réaliser ce qui s'apparente au coup de l'année, à savoir accueillir Dani Olmo gratuitement. Cela est rendu possible en raison de la situation financière critique dans laquelle est plongé le FC Barcelone qui ne peut pas inscrire sa recrue estivale sur ses listes.

Abdukodir Khusanov vers l’OM ? Le PSG en embuscade, mais le Lensois pourrait bien faire un choix surprenant ! 🤔

➡️ https://t.co/lO7UJNvuI6 pic.twitter.com/KYMvFqsTw3 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Laporta sous pression

Et du côté de Barcelone, le suspect est tout trouvé. Il s'agit du président Joan Laporta, pointé du doigt pour sa mauvaise gestion des finances qui a entrainé les refus de la Liga et de la RFEF pour Dani Olmo et Pau Victor. La tension est maximale en Espagne.

Laporta fait la une des journaux

Ce lundi matin, Joan Laporta est à la Une. « Situation limite », titre Sport tandis que Mundo Deportivo penche sur « Pression » pour décrire l'atmosphère autour du président barcelonais. Les nerfs sont tendus à Barcelone. Pendant ce temps, le PSG se frotte les mains...