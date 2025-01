Mercato - RC Lens : Un dossier sensible réglé grâce au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, Brice Samba est toujours au RC Lens. Alors que les Sang et Or ont dernièrement bloqué son départ à Rennes, ce feuilleton ne serait pas encore terminé. L'international français pourrait encore partir et si tel était le cas, le remplaçant de Samba pourrait venir tout droit du PSG.

Directeur général du RC Lens, Pierre Dréossi faisait un point ce dimanche pour DAZN sur le cas Brice Samba. Si son départ à Rennes a été bloqué, les négociations ne seraient toutefois pas refermées : « Pour l’instant, on est toujours en négociation et si les négociations se terminent dans les jours qui arrivent, il partira ».

Khusanov au PSG ? Le RC Lens enflamme le mercato avec ce transfert inattendu ! ⚡️

➡️ https://t.co/W1yQv7Sb2a pic.twitter.com/ES4ANecFYB — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

Un nouveau gardien pour remplacer Samba ?

Tout est donc encore possible pour Brice Samba. Et s'il venait à quitter le RC Lens, un gardien viendra le remplacer chez les Sang et Or. « Nous on a anticipé le départ de Brice. Il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toute éventualité », faisait savoir également Pierre Dréossi.

Arnau Tenas apprécié

Qui pourrait alors venir remplacer Brice Samba en cas de départ ? Selon les informations de La Voix du Nord, il faudrait désormais oublier Jean Butez. En revanche, c'est au PSG que l'heureux élu pourrait se trouver. En effet, 3ème gardien du club de la capitale, Arnau Tenas serait très apprécié par le directeur sportif du RC Lens. Affaire à suivre...