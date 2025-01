RC Lens : Le nouveau transfert à 30M€ qui se prépare !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà proche de partir l’été dernier avant d’être recalé à la visite médicale par l’AS Rome, Kevin Danso pourrait quitter le RC Lens lors de cette période de mercato hivernal. En ce sens, de nombreux clubs seraient sur la piste du défenseur âgé de 26 ans, notamment en Premier League. Un transfert qui pourrait rapporter entre 25 et 30M€ aux Sang et Or.

Au micro de DAZN ce dimanche, en marge de la réception de Toulouse (0-1), Pierre Dréossi a confirmé qu’il y a de fortes chances qu’Abdukodir Khusanov ne soit plus un joueur du RC Lens à la fermeture du mercato hivernal. En défense, les Sang et Or pourraient également perdre Kevin Danso, déjà proche de quitter le club l’été dernier.

Kevin Danso dit non ! Un choix surprenant qui pourrait bouleverser le mercato du RC Lens. 🚨

Danso a dit non à Wolverhampton

L’international autrichien (24 sélections) devait s’engager avec l’AS Rome, avant qu’un problème ne soit détecté lors de sa visite médicale. Selon Foot Mercato, Kevin Danso aurait récemment refusé de rejoindre Wolverhampton, mais aurait beaucoup d’autres options pour son avenir d’après les informations de CaughtOffside.

Danso a la cote sur le mercato

En effet, Newcastle montrerait un grand intérêt pour le défenseur âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le RC Lens. En Premier League, West Ham serait également intéressé, tout comme plusieurs clubs européens, la Juventus, l’Inter Milan, le Bayern Munich, Fenerbahçe et Villarreal. Selon CaughtOffside, la vente de Kevin Danso pourrait rapporter entre 25 et 30M€ aux Sang et Or.