Mercato : Deux clubs se déchirent pour un attaquant du PSG !

Thomas Bourseau

Entre le Paris Saint-Germain et Randal Kolo Muani, le courant ne passe plus vraiment. L'international français ne se trouve pas dans les bonnes grâces de Luis Enrique et son départ cet hiver sous la forme d'un prêt prend de plus en plus d'ampleur. Manchester United et Tottenham semblent avoir bougé leurs pions auprès du PSG et de Kolo Muani.

Randal Kolo Muani n'est clairement plus le bienvenu du côté du PSG ou du moins dans l'esprit de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol ne l'a plus fait jouer depuis le 6 décembre dernier et sa demi-heure sur la pelouse de l'AJ Auxerre (0-0). Depuis, il s'est assis deux fois sur le banc des remplaçants face à Salzbourg en Ligue des champions (3-0) et l'AS Monaco au Trophée des champions (1-0). Et sinon, il ne figurait pas dans les feuilles de match.

Manchester United et Tottenham tentent de recruter Kolo Muani en prêt

Et maintenant ? Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier dernier et le rideau tombera sur le marché le 3 février prochain. L'occasion pour les dirigeants parisiens de se séparer de Kolo Muani. The Athletic assure ce lundi que Tottenham et Manchester United chercheraient activement à s'attacher les services de Randal Kolo Muani sous la forme d'un prêt cet hiver jusqu'au terme de la saison.

Le PSG et le clan Kolo Muani ont été approchés ?

D'ailleurs, les informations communiquées par The Athletic nous apprennent que les deux pensionnaires de Premier League que sont les Red Devils et les Spurs auraient concrètement exprimé leur intérêt auprès des parties concernées dans le dossier Randal Kolo Muani et seraient les deux favoris à son recrutement. Les manoeuvres de Manchester United et Tottenham seraient arrivées jusqu'aux représentants de Randal Kolo Muani et les dirigeants du Paris Saint-Germain, bien au courant des intérêts des deux clubs. Le décor est planté.