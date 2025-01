Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme en Angleterre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG aimerait prolonger son contrat au-delà de juin 2026, Nuno Mendes quant à lui aurait des envies d’ailleurs. Mécontent de la proposition salariale du club de la capitale, l’international portugais souhaiterait s’en aller. Une situation dont essayerait de profiter Manchester United, qui aurait initié des contacts avec son entourage.

Après avoir acté les prolongations de Vitinha et Achraf Hakimi, qui n’ont pas encore été officialisées, le PSG aurait aimé faire de même avec Nuno Mendes, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026. Mais selon RMC Sport, le contact serait rompu avec l’international portugais (33 sélections) et ce dernier souhaiterait désormais quitter le club.

Nuno Mendes et la tentation Manchester United

En effet, Nuno Mendes aurait été vexé de la proposition salariale formulée par le PSG, estimant mériter plus en raison de son statut de titulaire. RMC Sport évoquait alors un intérêt de Manchester United, une destination qui ne laisserait pas insensible le latéral gauche âgé de 22 ans.

Manchester United en contact avec Nuno Mendes

D’après les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, il y aurait d’ailleurs des contacts entre les Red Devils et les représentants de Nuno Mendes. Manchester United resterait très intéressé pour le joueur du PSG, mais plutôt dans l’optique d’un transfert l’été prochain et non cet hiver.