Le Real Madrid prépare un transfert, c'est la folie à Lens !

Thomas Bourseau

Et si Abdukodir Khusanov suivait l'exemple de Raphaël Varane qui avait quitté le RC Lens pour le Real Madrid en 2011 ? Le défenseur ouzbek de 20 ans figurerait dans les petits papiers du club merengue si l'on se fie aux informations de Foot Mercato. Et au vu des propos de son agent, les Lensois devraient tirer une belle somme de cette opération.

Du côté du RC Lens, il est temps de faire certains adieux. Cela semble être le cas de Brice Samba et surtout d'Abdukodir Khusanov si l'on se fie aux propos tenus par Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, pour DAZN dimanche dans le cadre de la défaite concédée face au Toulouse FC (1-0). « Dans tous clubs, il y a des départs, Brice partira peut-être. Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore ».

Le gardien des Sang et Or quitte le navire ! Découvrez qui pourrait prendre sa place dans cette tournure inattendue 🥅

➡️ https://t.co/lQ7GcaKY3G pic.twitter.com/kjiKmz4Ue2 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

«Khusanov ? J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens»

« Il y aura des départs, mais aussi des arrivées. (...) Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens ». a donc conclu Pierre Dréossi. Et maintenant ? Il semblerait que le Real Madrid se soit invité à la fête dans le feuilleton Abdukodir Khusanov selon Foot Mercato. Et ce, au même titre que Manchester City pour un transfert qui pourrait faire entrer 40M€ dans les caisses du RC Lens.

«Si le transfert réussit, le club recevra une récompense bien méritée»

D'ailleurs, ce n'est pas son agent Khasbiullin Gairat qui laissera entendre le contraire. Son témoignage a été relayé par Sky Sports et fait pleinement comprendre que le RC Lens devrait économiquement parlant s'y retrouver avec ce transfert. « Abdukodir est un joueur qui a déjà montré qu'il était l'un des meilleurs à son poste en Europe. Il est jeune et devient chaque jour plus fort. Il mérite de jouer dans les meilleurs clubs d'Europe. Nous avons de très bonnes relations avec Lens et nous sommes du même côté - nous voulons le meilleur pour le joueur ensemble. Si le transfert réussit, le club recevra une récompense bien méritée pour avoir fait confiance à ce jeune joueur ».