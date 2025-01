Mercato - RC Lens : L’OM va débloquer le transfert d’un joueur de Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti à Gérone l’été dernier, Pau Lopez va casser son prêt en Liga pour faire son retour en Ligue 1, mais pas à l’OM, qui devrait de nouveau le prêter, cette fois-ci au RC Lens. L’arrivée du gardien âgé de 29 ans pourrait donc débloquer la situation de Brice Samba, annoncé très proche de rejoindre le Stade Rennais ces derniers jours.

Avant la réception de Toulouse dimanche (0-1), Pierre Dréossi s’est arrêté au micro de DAZN pour faire un point sur le mercato du RC Lens et notamment le dossier Brice Samba. Annoncé proche de rejoindre le Stade Rennais, l’international français (3 sélections) a finalement été retenu par les Sang et Or. « Brice est venu me voir fin d’année pour dire que son souhait était de partir. On a été un peu étonné, mais ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on a eu une négociation, les négociations ne se sont pas stoppées mais se sont un peu crispées », a expliqué le directeur général du RC Lens.

« Si les négociations se terminent dans les jours qui arrivent, il partira »

Voir Brice Samba être transféré à Rennes au cours du mois de janvier est donc encore possible : « Pour l’instant, on est toujours en négociation et si les négociations se terminent dans les jours qui arrivent, il partira. Si les négociations ne se terminent pas, il ne partira pas comme toutes les négociations et les transferts. Il y a beaucoup trop de rumeurs, c’est une négociation longue. Ça fait bientôt une dizaine de jours qu’elle dure mais pour l’instant, il n’y a pas d’accord. J’espère ou pas qu’on trouve un accord, en tout cas une fin de négociation pour savoir si Brice partira ou ne partira pas. »

Lopez arrive à Lens, Samba vers Rennes ?

Pierre Dréossi a également indiqué que le départ de Brice Samba avait été anticipé et qu’un nouveau gardien devrait arriver prochainement au RC Lens. Le directeur général des Sang et Or a alors écarté la piste menant à Jean Butez (29 ans, Royal Antwerp), puisque c’est Pau Lopez qui devrait bientôt s’engager avec le club lensois. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, l’OM a cassé le prêt du gardien âgé de 29 ans à Gérone. Il devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison au RC Lens, qui aura une option d’achat pour le recruter définitivement. Pau Lopez n’a pas joué le moindre match en Liga ou en Ligue des champions cette saison avec Gérone et s’est contenté d’une titularisation en deuxième tour de Coupe du Roi le 4 décembre dernier. L’arrivée de l’Espagnol pourrait donc permettre à Brice Samba de prendre la direction de Rennes dans les prochains jours.