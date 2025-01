Mercato - PSG : Le transfert d’un phénomène totalement relancé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout proche de s’engager en faveur du PSG l’été dernier, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL. Auteur d’une première partie de saison étincelante en Ligue 1, le crack de 21 ans est de nouveau convoité sur le marché. Et si cette fois, Paris n’est plus sur ce dossier, Cherki pourrait découvrir la Serie A avec l’Atalanta Bergame.

A tout juste 21 ans, Rayan Cherki a connu des derniers mois très agités. Et pour cause, le crack de l’OL a connu les montagnes russes concernant un possible transfert l’été dernier. D’abord d’accord avec le PSG, le milieu offensif s’était même entretenu avec Luis Enrique avant de se désister face aux intérêts du Borussia Dortmund et du RB Leipzig à son égard.

Le PSG ne veut plus de Cherki...

Finalement resté à l’OL, Rayan Cherki a réalisé une première partie de saison exceptionnelle à Lyon. Cependant, le club rhodanien a toujours besoin de vendre en raison de sa situation économique compliquée, et en cas de belles offres reçues pour Cherki, l’OL n’hésitera pas à se séparer de son joyau. Et si, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n’est plus intéressé, le Franco-Algérien pourrait débarquer en Serie A.

...Qui pourrait débarquer en Serie A

Car à en croire les dernières indiscrétions de la Stampa, c’est désormais l’Atalanta Bergame qui lorgnerait Rayan Cherki. Dans la lutte pour le titre en Serie A, la Dea pourrait donc frapper un gros coup sur ce mercato hivernal...