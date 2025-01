Mercato : Le PSG peut provoquer un énorme séisme à Barcelone !

Arnaud De Kanel

C'est le feuilleton de ce début d'année 2025. Dans une situation financière toujours aussi catastrophique, le FC Barcelone a vu la Liga et la RFEF rejeter l'inscription de Dani Olmo pour la deuxième moitié de saison. Pour l'heure, le joueur garde espoir et ne souhaite pas partir alors qu'il en a la possibilité. Intéressé, le PSG pourrait, s'il venait à convaincre Olmo de changer d'avis, entrainer à coup sûr la chute du président Joan Laporta.

Le PSG pourrait bien réaliser un coup en or cet hiver en attirant Dani Olmo. Le talentueux joueur espagnol fait les gros titres ces derniers jours car son club, le FC Barcelone, est dans l'incapacité de l'inscrire sur la liste de la Liga en raison de ses difficultés financières. Le club de la capitale flaire la bonne affaire mais se heurte pour le moment au refus d'Olmo de quitter la Catalogne.

Olmo veut rester, le PSG est à l'affût

« Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C’était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option ! Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d’autres options. (…) Bien sûr, les meilleurs joueurs sont ceux qui sont libres, mais les émotions comptent aussi. Nous n’avons jamais pris de décision de carrière pour l’argent. Dani joue au football parce qu’il aime le jeu, il a fait un effort énorme pour être à Barcelone. Je suis également heureux d’avoir Dani à Barcelone, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde dans l’un des plus grands clubs du monde. Il est heureux dans ce club et Dani a envie d’y rester », confiait récemment Andy Bara, l'agent de Dani Olmo. Mais le PSG sait se montrer convaincant quand il le veut et cela pourrait bien faire changer d'avis le champion d'Europe 2024 avec la Roja.

Laporta en grand danger

Et si le PSG parvenait à faire changer d'avis Dani Olmo, cela pourrait avoir d'énormes répercussions du côté du FC Barcelone. En effet, un éventuel départ de l'ancien joueur du RB Leipzig mettra encore un peu plus sur la sellette un Joan Laporta déjà sous pression et qui voit différents groupes d'opposition réclamer sa démission. Ce lundi matin, le président du FC Barcelone fait la Une des principaux quotidiens espagnols. Nul doute que si Olmo venait à partir, encore plus s'il se décidait à rejoindre l'ennemi juré parisien, les supporters et les médias lanceront une campagne pour réclamer le départ de Laporta. Les Socios pourraient donc être appelés aux urnes dans les prochaines semaines...