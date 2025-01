OM : Le fiasco continue après le mercato XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a décidé de repartir sur un nouveau projet. Le club phocéen s'est alors offert les services de Roberto De Zerbi et le nouvel entraîneur olympien a ensuite été gâté lors du marché des transferts. En effet, ce sont pas moins de 12 nouveaux joueurs qui ont rejoint l'OM. Si le club phocéen a visé juste pour mal de coups, certains sont déjà en train de virer au fiasco. On peut ainsi citer Lilian Brassier, mais pas seulement...

Une fois n'est pas coutume, l'OM aura été l'un des agitateurs majeurs du marché des transferts. Grâce à Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l'effectif de Roberto De Zerbi à Marseille a largement été remodelé et ce dans tous les secteurs de jeu. Au final, le compteur s'est arrêté à 12 recrues pour l'OM avec de gros coups nommés Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Neal Maupay ou encore Geronimo Rulli. Mais il n'y a pas eu que des réussites sur la Canebière pour ce dernier mercato.

C'est déjà fini pour Brassier...

Il y a donc eu quelques ratés de l'OM cet été, à commencer par Lilian Brassier. Au sortir d'une excellente saison à Brest, le défenseur central avait choisi de quitter le club breton, avec qui il aurait pu disputer la Ligue des Champions, pour débarquer à Marseille. Un choix qui l'a placé dans une situation délicate. En effet, sous le maillot de l'OM, Brassier n'a fait que décevoir, à tel point qu'il est déjà question d'un départ en ce mois de janvier pour le joueur de Roberto De Zerbi.

... et Ismaël Koné ?

Lilian Brassier ne serait pas la seule recrue estivale dont l'OM voudrait d'ores et déjà se séparer. Selon les informations de L'Equipe, on pourrait désormais ajouter Ismaël Koné. L'international canadien a été recruté pour 12M€ en provenance de Watford cet été. Malgré un certain potentiel, Koné a du mal à l'exprimer à Marseille et la porte de sortie pourrait déjà se rapprocher. En effet, à en croire le quotidien sportif, l'OM aurait d'ores et déjà commencé à sonder le marché pour trouver preneur. Affaire à suivre...