Mercato - PSG : Problème à 19M€ pour l’héritier de Mbappé

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale cherche à renforcer l’effectif de Luis Enrique, notamment en attaque pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé. Dans cette optique, les dirigeants parisiens seraient intéressés par les services de Marcus Rashford. Mais le PSG serait confronté à un sérieux problème dans ce dossier.

En quête de nouveaux renforts, le PSG a prévu de se montrer actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale voudrait notamment recruter un attaquant capable de remplacer Kylian Mbappé. Il y a quelques mois, Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu ciblaient un joueur capable de jouer sur l’aile gauche.

Le PSG en pince encore pour Rashford

Et dans cette optique, le PSG aurait relancé un ancien dossier. La formation parisienne continuerait de suivre la situation de Marcus Rashford. Le Times avait indiqué en 2021 que l’international anglais était déjà dans le viseur des Parisiens pour remplacer Kylian Mbappé, avant que ce dernier ne prolonge en mai 2022.

Son salaire va poser problème ?

Le PSG aurait toutefois reçu le feu vert de Manchester United cette fois, les Red Devils souhaitant se séparer de Marcus Rashford. Mais d’après les informations de The Athletic, le salaire de l’attaquant de 27 ans pourrait être un problème. L’international anglais touche aux alentours de 19M€ par an, et peu de clubs seraient prêts à lui offrir un tel contrat cet hiver. À voir maintenant si le PSG tentera quelque chose pour Marcus Rashford prochainement.