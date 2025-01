OM : A peine arrivé, il met déjà un coup de pression au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Première recrue hivernale de l’OM, Luiz Felipe a été présenté ce mercredi et s’est notamment exprimé sur la première partie de saison réalisée par sa nouvelle équipe. Les Olympiens sont deuxièmes au classement, à sept points du PSG, et l’international italien ne s’interdit pas de « rêver » de la première place.

Après avoir officialisé son arrivée mardi, l’OM a présenté Luiz Felipe ce mercredi. Présent en conférence de presse, le défenseur âgé de 27 ans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2026, a ensuite répondu aux questions des supporters marseillais dans un live diffusé sur Twitch. L’international italien (1 sélection) s’est notamment exprimé sur la première partie de saison réalisée par l’OM, deuxième de Ligue 1 à sept points du premier, le PSG.

« Si on gagne au Parc des Princes, on se retrouve à moins quatre, donc on est très proches de la première place »

« Ce que je pense du début de saison de l’OM ? Fantastique ! On peut toujours faire mieux dans le foot, mais on voit où est Marseille aujourd’hui, à sept points du PSG, avec un match à jouer contre eux. Si on gagne au Parc des Princes, on se retrouve à moins quatre, donc on est très proches de la première place », a déclaré Luiz Felipe. Le PSG s’était largement imposé sur la pelouse de l’OM le 27 octobre dernier (0-3) et les deux équipes se retrouveront mi-mars au Parc des Princes.

« Si le PSG loupe deux ou trois matchs et que nous on continue, on pourrait rêver de la première place »

« Eux font les choses vraiment très bien, il faut juste qu’on continue, qu’on baisse la tête, qu’on travaille pour continuer à grimper, marquer un maximum de points jusqu’au bout, aller en Ligue des champions et après on ne sait pas, dans le foot tout peut arriver. Si le PSG loupe deux ou trois matchs et que nous on continue, on pourrait rêver de la première place. Mais il faut qu’on travaille match après match, sans penser trop loin, et les choses se passeront le mieux possible », a ajouté Luiz Felipe.