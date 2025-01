Départ de Deschamps : Nouveau rôle pour Zidane, c'est surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps a confirmé officiellement qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026, le grand favori pour lui succéder se nomme Zinedine Zidane. D'ailleurs, l'ancien numéro 10 des Bleus attend patiemment que la place se libère, avec un nouveau rôle, très éloigné du football, auprès de sa famille.

En 2021, Zinedine Zidane décide de quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid après une seconde aventure sur le banc de son ancien club. Depuis, l'ancien numéro 10 des Bleus, qui a empilé les trophées sur le banc merengue, a repoussé tous les projets qui se sont offerts à lui. En attendant l'équipe de France.

Zidane prend son rôle de grand-père très au sérieux...

Par conséquent, cela fait désormais 3 ans et demi que Zinedine Zidane n'a pas occupé de fonctions dans le football. S'il reste une égérie pour Adidas et qu'il est ambassadeur d'Alpine, le rôle qui tient le plus a cœur à Zizou désormais est celui de... grand-père ! Comme le raconte RMC Sport, l'ancien numéro 10 des Bleus mène effectivement une vie de famille assez tranquille à Madrid, ce qui lui permet d'être proche de ses trois petites-filles comme on peut notamment le voir dans les publications Instagram de son fils aîné Enzo. Un papy gâteau à seulement 52 ans.

... avant son grand retour ?

Il faut dire que Zinedine Zidane n'a qu'un seul rêve en tête, à savoir devenir sélectionneur de l'équipe de France. Il attend ce poste depuis plusieurs années et il le touche désormais du doigt. En effet, Didier Deschamps a annoncé mercredi qu'il allait se retirer après la Coupe du monde 2026. Cela fera donc cinq ans que Zinedine Zidane aura quitté le Real Madrid et qu'il se prépare sereinement à ce moment. En attendant, il pourra continuer à se consacrer à sa vie de famille et à son rôle de grand-père.