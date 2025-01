En feu sur le mercato, l'OM prépare encore 4 transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, l'OM semble déjà très actif et donc lancé sur les mêmes bases que lors des derniers marchés des transferts. Et pour cause, alors deux opérations sont quasiment ficelées, trois autres semblent également très bien engagées. Cinq signatures sont donc en bonne voie, et ce n'est que le début !

C'est partie pour le mercato d'hiver, et comme souvent, ça démarre très fort à l'OM. Le club phocéen a pris l'habitude de se montre hyper actif lors des périodes de recrutement, et Pablo Longoria ne semble pas avoir l'intention de changer ses plans. Alors que Roberto De Zerbi souhaiterait du mouvement dans son secteur défensif, le technicien italien devrait être servi puisque ça démarre très fort.

L'OM prépare un mercato hivernal bouillant ! Après Luiz Felipe, un autre nom de poids pourrait rejoindre le club. 🔥

➡️ https://t.co/5u3qAJmruT pic.twitter.com/VVGzTj6v7T — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 7, 2025

Pau Lopez, c'est quasiment bouclé

En effet, l'OM tient déjà sa première recrue de l'hiver puisque Luiz Felipe s'est engagé à Marseille avec le club phocéen. L'international italien arrive libre après la rupture de son contrat avec Al-Ittihad, club dans lequel évolue notamment Karim Benzema. Roberto De Zerbi tient donc son nouveau défenseur central qui pourrait évoluer aux côtés de Leonardo Balerdi. Et ce n'est pas terminé, la seconde opération semble également inattendue puisque Pau Lopez va faire un bref retour à l'OM, qui a cassé son prêt à Gérone, pour l'envoyer du côté du RC Lens où il sera à nouveau prêté.

Brassier, Meité et Mbemba, départs bien engagés ?

Deux signatures semblent donc déjà actées en coulisses, et trois autres pourraient suivre. Et pour cause, selon les informations de La Minute OM, Lilian Brassier, qui a déçu depuis sa signature en provenance de Brest l'été dernier, ferait l'objet de prise de renseignements de la part de trois clubs étrangers. L'arrivée de Luiz Felipe pousse d'ailleurs encore un peu plus l'ancien Rennais au départ. Et ce n'est pas tout puisque deux autres défenseurs sont également sur le départ. Bamo Meité et Chancel Mbemba qui n'entrent plus dans les plans de Roberto De Zerbi ne seront pas conservés. Plusieurs clubs discutent d'ailleurs avec l'OM en vue d'un transfert. Le secteur défensif marseillais pourrait donc bien être chamboulé.