C’est imminent, l’OM boucle déjà une deuxième signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Luiz Felipe s'apprête à s'engager à l'OM dans les prochaines heures, le club phocéen est sur le point de boucler une deuxième opération, toute aussi inattendue au moment de l'ouverture du mercato. En effet, prêté à Gérone, Pau Lopez va revenir à Marseille pour très peu de temps puisqu'il sera prêté à nouveau dans la foulée au RC Lens. Ce qui laisse penser que Brice Samba va pouvoir rejoindre le Stade Rennais.

C'était l'un des dossiers brûlants de ce début de mercato, et il est sur le point de connaître son dénouement. En effet, après avoir envisagé le recrutement de Jean Butez pour compenser le départ de Brice Samba, annoncé avec insistance du côté du Stade Rennais, le RC Lens serait désormais tout proche d'obtenir la signature de Pau Lopez !

Elye Wahi, déjà en feu avec son 3e but, est-il sur le point de s'imposer à l'OM ? 🔥

➡️ https://t.co/CXSLhjXUOg pic.twitter.com/ksVPXluV7C — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 7, 2025

Pau Lopez va rejoindre le RC Lens

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano et Matteo Moretto, Pau Lopez passe actuellement sa visite médicale en vue de s'engager avec le RC Lens. Prêté en début de saison par l'OM à Gérone, le portier espagnol ne jouait pas et le club phocéen a donc décidé de casser son prêt pour finalement envoyer Pau Lopez du côté des Sang-et-Or. Après avoir écarté l'hypothèse d'un transfert de Jean Butez, jugé trop cher pour un gardien de son âge, le RC Lens se rabat donc sur un prêt. Et l'arrivée de Pau Lopez confirme également le départ imminent de Brice Samba, attendu du côté de Rennes.

«Un gardien arrivera»

D'ailleurs, Pierre Dréossi confirmait ces dernières heures qu'un nouveau gardien arriverait pour remplacer Brice Samba. « La situation de Brice Samba n’est pas floue. On a anticipé le départ de Brice, il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toute éventualité. Jean Butez ? Non non. Un gardien arrivera, et il arrivera s’il doit arriver dans les prochains jours. Il y a des choses que la direction sportive est en train de mettre en place. J’espère que dans les jours qui arrivent, le RC Lens se renforcera de manière offensive. C’était anticipé et prévu ». C'est donc chose faite avec la signature imminente de Pau Lopez, en provenance de l'OM.