«Qu’il s’en aille» : Un joueur du PSG mis dehors !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Randal Kolo Muani, en difficulté au PSG, voit son avenir s'assombrir au sein du club parisien. Écarté par l'entraîneur Luis Enrique et placé sur la liste des transferts, l'international français pourrait bientôt changer d'air. Selon Guillaume Hoarau, son départ est désormais inévitable pour le bien de chacun.

Avec seulement deux titularisations depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a vu sa situation se dégrader dans la capitale. L’international français, désormais écarté du groupe par Luis Enrique, a été mis sur la liste des transferts par le PSG, qui espère toujours en tirer un bon prix pour celui qui fut recruté pour 90M€ bonus compris l’été dernier. Aux yeux de Guillaume Hoarau, ancien joueur du club, le départ de Randal Kolo Muani est inéluctable.

Kolo Muani à Manchester ? Pas si vite ! PSG se frotte les mains avec une gestion sportive bien orchestrée. 🏟️

➡️ https://t.co/OMnQzSOdNJ pic.twitter.com/dzk5zSyj2q — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Il faut qu’il s’en aille »

« Sur le papier, le fait d’être au PSG devrait lui offrir de la visibilité. Malheureusement, il ne joue pas ou pas assez. Pour le bien de tous, du club comme du joueur, je pense donc qu’il faut qu’il s’en aille, estime le Réunionnais, interrogé par Le Parisien. De toute façon, on lui a clairement indiqué qu’on n’avait pas besoin de lui. Il pourrait rendre des services mais même dans un rôle de numéro 3, ce n’est pas à lui que le coach fait appel. J’imagine qu’il est déçu, d’autant qu’il y avait la place pour s’imposer au PSG. Aujourd’hui, je pense qu’il a digéré tout cela, a transformé sa frustration en appétit et a dû revenir de vacances avec l’envie de jouer. J’espère qu’il trouvera une solution car en plus j’ai l’impression qu’il a toujours été irréprochable. »

« Au moins le message est clair, le joueur sait à quoi s’en tenir »

« Ça doit être dur, quand même, de voir que les mecs qui jouent à ta place ne sont ni des buteurs, ni des spécialistes du poste, compatit Guillaume Hoarau. Lui ne s’exprime pas beaucoup, j’aimerais bien l’entendre là-dessus. Après l’équation est simple : un mec qui marque des buts en sélection mais ne joue pas en club, mieux vaut qu’il parte. Et ce, peut-être même s’il doit faire des efforts financiers car dès qu’il se remettra à jouer, il va enchaîner les buts et retrouver toute sa confiance. Que Kolo Muani ne soit pas le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du PSG, pourquoi pas, mais qu’il ne fasse même pas partie des choix, c’est plus étonnant. Mais au moins le message est clair, le joueur sait à quoi s’en tenir. »