Un transfert surprise annoncé pour l'OM ?

Le mercato a déjà débuté pour l’Olympique de Marseille, avec l’arrivée annoncé de Luiz Felipe, qui s’est libéré du contrat qui le liait au club saoudien d’Al-Ittihad. Mais c’est loin d’être terminé, puisque la presse italienne annonce déjà la prochaine recrue avec Nicola Zalewski, qui pourrait bien ne pas arriver seul de l’AS Roma !

C’est un hiver très chaud qui s’annonce à Marseille. Deuxième de Ligue 1, l’OM souhaite s’y ancrer définitivement et peut-être venir un peu gêner un PSG qui reste tout de même à une longueur respectable de sept points. Pour cela, Roberto De Zerbi aurait livré plusieurs noms à ses dirigeants et une première recrue est déjà sur le point de signer, avec Luiz Felipe.

L’OM veut Zalewski

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM ne devrait pas s’arrêter là et préparerait déjà un deuxième coup en ce mois de janvier. Les négociations avec l’AS Roma pour Nicola Zalewski se seraient vraisemblablement accélérées, avec le contrat du joueur qui se termine dans seulement quelques mois et une prolongation qui aurait d’ores et déjà été écartée.

Le Fée, l’autre occasion romaine ?

Une autre occasion pourrait se présenter pour l’OM du coté de Rome, avec un ancien de Ligue 1. Toujours selon Il Corriere dello Sport, Enzo Le Fée serait en instance de départ seulement quelques mois après son arrivée chez les Giallorossi. Le milieu de terrain, acheté pour 23M€, souhaiterait se relancer en France pour la deuxième partie de saison vu qu’il ne joue pas beaucoup en Serie A.