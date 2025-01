L’OM fait un cadeau au RC Lens sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouveau gardien pour remplacer Brice Samba, en instance de départ, le RC Lens va s’attacher les services de Pau Lopez. Les Sang et Or sont actuellement en train de finaliser les derniers détails de son contrat. L’Espagnol va être prêté avec option d’achat jusqu'à la fin de la saison et l’OM a accepté de prendre en charge une partie de son salaire.

Le RC Lens tient son nouveau gardien. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Pau Lopez a passé sa visite médicale ce mardi avant de s’engager avec les Sang et Or. Prêté avec option d’achat par l’OM à Gérone l’été dernier, le gardien âgé de 29 ans n’a joué qu’un seul match cette saison, en Coupe du Roi le 4 décembre dernier.

L’OM va payer une partie du salaire de Lopez

L’OM va donc casser son prêt à Gérone, avant de le prêter avec option d’achat au RC Lens, où il finira la saison. Selon L’Équipe, les Sang et Or finalisent actuellement les derniers détails du contrat de Pau Lopez. Toutefois, le club lensois ne prendra pas en charge l’intégralité de son salaire, estimé à 280 000€ bruts par mois.

Lopez sera numéro un

Pau Lopez arrive au RC Lens pour être le gardien numéro un, ce qui veut dire qu’Hervé Koffi devrait retrouver son rôle de doublure. Le recrutement de l’Espagnol devrait ouvrir la porte à un départ de Brice Samba, annoncé dans le viseur du Stade Rennais ces derniers jours.