Mercato - OM : Révélation improbable sur la nouvelle recrue

L’Olympique de Marseille a déjà frappé un gros coup en ce mercato hivernal, avec l’arrivée d’un premier renfort pour Roberto De Zerbi. Il s’agit de Luiz Felipe, ancien défenseur central de la Lazio qui avait tenté l’aventure saoudienne avec Al-Ittihad, avant de se libérer de son contrat.

L’hiver s’annonce bouillant à Marseille, où l’on attend déjà les premières signatures du mercato. On connait déjà le premier, puisque tout est déjà bouclé pour Luiz Felipe, libre de tout contrat depuis son départ du club saoudien d’Al-Ittihad. Le défenseur central a signé un contrat jusqu'en 2026, mais ne devrait jouer qu'à la fin du mois de janvier à cause d'un problème au genou.

« Il va vraiment nous apporter quelque chose, c’est une très belle chose pour nous »

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce coup fait déjà un heureux à Marseille, avec Roberto De Zerbi.« On est très content qu’il arrive, c’est un bon joueur pour nous, au niveau de sa qualité, de sa mentalité » a expliqué tout récemment le coach de l’OM, au micro de DAZN. « C'est un joueur très expérimenté, habitué à évoluer dans de grands clubs avec de grosses ambiances. Il va vraiment nous apporter quelque chose, c’est une très belle chose pour nous ».

Luiz Felipe aurait déjà tout prévu pour son départ de l’OM

Mais alors que sa signature vient d'être officialisée, à l’étranger on parle déjà de son départ ! D’après les informations de MARCA, Luiz Felipe aurait fait exprès de signer un contrat d’un an et demi avec l’OM, avec un salaire qui ne serait pour le moment pas connu. Mais le quotidien espagnol révèle surtout que son intention serait d’aller au bout de ce contrat pour ensuite se retrouver libre à l’été 2026 et rejoindre son club de coeur, qui ne serait autre que le Bétis Séville. Pour rappel, le défenseur central est passé par le club sévillan lors de la saison 2022/2023, avant de tenter l’aventure en Arabie Saoudite avec Al Ittihad.