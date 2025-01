Mercato - OM : La mèche est vendue pour les prochains transferts ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM tient déjà sa première recrue hivernale en la personne de Luiz Felipe, qui va s’engager libre en provenance d’Al-Ittihad. Pour le journaliste Florent Germain, la priorité pour les dirigeants sera désormais de réussir à se séparer de certains éléments, surtout dans le secteur défensif, à l’image de Lilian Brassier et Bamo Meïté.

Arrivé ce lundi à Marseille, Luiz Felipe va signer un contrat de 18 mois avec l’OM, jusqu’en juin 2026. L’international italien (1 sélection) va venir renforcer l’arrière-garde marseillaise, qui sera alors bien fournie, voire trop.

« Il faut penser à se séparer de certains joueurs »

« J’estime qu’il y aura largement les joueurs suffisants en défense et je dirais même qu’il faut penser à se séparer de certains joueurs. Il ne faut pas que ça crée une ambiance peut-être moins bonne dans le vestiaire par rapport à des joueurs écartés », a déclaré le journaliste Florent Germain sur le plateau de BFM Marseille.

« Il faut aussi que dans le sens des départs l’OM soit actif et trouve des solutions »

En ce sens, Lilian Brassier et Bamo Meïté sont les principaux candidats à un départ de l’OM : « Je pense que la priorité aussi de ce mercato ça va être de faire partir Lilian Brassier, Bamo Meïté était blessé, mais on a compris qu'il n’avait plus trop confiance. Il faut aussi que dans le sens des départs l’OM soit actif et trouve des solutions. »