OM - RC Lens : Un problème à 300 000€ fait capoter un transfert ?

Alors que le RC Lens est à la recherche d’un successeur à Brice Samba, dans le viseur du Stade Rennais, les Sang et Or ont trouvé leur bonheur à l’OM. Prêté à Gérone l’été dernier, Pau Lopez devrait changer de club et rejoindre le club lensois. Un dossier qui n’est en revanche pas encore bouclé, les deux parties n’étant pas d’accord sur la prise en charge de son salaire.

Prêté avec option d’achat à Gérone l’été dernier, Pau Lopez avait l’espoir de se relancer après avoir été déclassé à l’OM. Mais le retour du gardien âgé de 29 ans dans sa ville natale ne se passe pas vraiment comme espéré. Il est barré par la concurrence de Paulo Gazzaniga et n’a joué qu’un seul match pour le moment, en Coupe du Roi le 4 décembre dernier.

Lens veut Lopez pour remplacer Samba

Dans l’optique d’avoir plus de temps de jeu, Pau Lopez pourrait alors changer de club en cours de saison et rejoindre le RC Lens, à la recherche d’un successeur à Brice Samba (30 ans). Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a l’intention de casser son prêt à Gérone pour de nouveau le prêter avec option d’achat, cette fois-ci aux Sang et Or.

Pas encore d’accord entre l’OM et Lens pour Lopez

D’après les informations de La Provence, parmi les clubs venus aux renseignements, le RC Lens est aujourd’hui en pole dans ce dossier, qui n’est pas encore bouclé. En effet, si la rupture de son prêt à Gérone est en bonne voie selon les dirigeants marseillais, ces derniers ne sont pas encore d’accord avec leurs homologues lensois. Le problème porte sur la prise en charge du salaire de Pau Lopez, estimé à 300 000 par mois. Si un accord ne peut être trouvé avec le RC Lens, l’OM, qui n'a pas l'intention de dépenser le moindre centime dans cette opération, compte laisser l’Espagnol à Gérone jusqu'à la fin de la saison.