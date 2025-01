Mercato : Le PSG plombé par un échange audacieux ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs rencontres, Randal Kolo Muani n’est même plus convoqué avec le PSG. L’attaquant de 26 ans devrait prochainement quitter le club parisien, et ne manque pas de prétendants. Si la Juventus pourrait notamment être une belle porte de sortie pour le Français, les Bianconeri songent également à un échange en Premier League. Explication.

Le mercato hivernal pourrait être très animé du côté du PSG. Et pour cause, le club de la capitale va chercher à se séparer de plusieurs éléments indésirables comme Milan Skriniar, Marco Asensio, ou encore Randal Kolo Muani. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club parisien, l’attaquant désormais âgé de 26 ans n’est jamais parvenu à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique, qui depuis plusieurs matchs, ne prend même plus la peine de le convoquer.

Luis Enrique ne veut plus de Randal Kolo Muani

Face aux médias, le coach du PSG ne souhaitait pas réellement affirmer que Kolo Muani n’entrait plus dans ses plans : « Oui, je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique. » Mais à son arrivée au PSG, l’Espagnol affirmait que ses choix refléteraient sa pensée…

Un échange entre la Juventus et Manchester United va plomber le PSG ?

Bonne nouvelle pour le PSG, Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants pour cet hiver. En Italie, la Juventus semble très intéressée à l’idée de s’attacher ses services en janvier, alors que ce lundi, CaughtOffside évoque la possibilité d’un échange Kolo Muani - Vlahovic entre les deux clubs. Mais le média révèle également que la « Vieille Dame » pourrait tenter une opération audacieuse en proposant le Serbe à Manchester United, et ce afin de recruter Joshua Zirkzee. A suivre...