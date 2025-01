Kolo Muani - PSG : La presse italienne annonce une incroyable opération !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais Randal Kolo Muani devrait assurément quitter le PSG en ce mois de janvier. Si plusieurs clubs prétendent à une signature du numéro 23, la Juventus a ciblé l’attaquant français afin de remplacer Dusan Vlahovic. D’ailleurs, selon la presse italienne, un incroyable échange pourrait avoir lieu entre les deux clubs. Explication.

Le mercato hivernal du PSG s’annonce animé. Et pour cause, plusieurs départs sont à prévoir du côté du club de la capitale, qui va chercher à se débarrasser de certains éléments n’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Outre Marco Asensio, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont concernés.

Achraf Hakimi prolonge l'aventure au PSG ! Ludovic Giuly en dit plus sur son impact et ses ambitions. 👀

➡️ https://t.co/dm8qHFYqsr pic.twitter.com/mVDGm9LPB7 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Kolo Muani convoité par la Juventus

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, le numéro 23 n’est jamais parvenu à convaincre à la pointe de l’attaque parisienne. Sur le marché, Kolo Muani attise les convoitises de nombreux clubs européens. Si en Angleterre, son nom est revenu avec insistance du côté d’Aston Villa ces dernières heures, en Italie, la Juventus apprécie particulièrement le profil de l’avant-centre français.

Vers un échange Kolo Muani - Vlahovic cet hiver ?

De son côté, le PSG apprécie celui du buteur des Bianconeri Dusan Vlahovic. De quoi laisser présager une belle entente entre Paris et Turin en janvier ? Possible. A en croire les dernières révélations de la Stampa, l’hypothèse d’un échange Kolo Muani - Vlahovic est même sur la table entre les deux clubs. Affaire à suivre de près...