Kolo Muani - PSG : Il a la solution pour mettre fin à son calvaire !

Le Paris Saint-Germain, ou plutôt Luis Enrique, ne semble plus vraiment compter sur Randal Kolo Muani. L'entraîneur du PSG s'appuie sur d'autres profils que celui de l'international français depuis plusieurs semaines. Selon Rio Mavuba, il est désormais temps d'aller voir ailleurs et plus précisément en Bundesliga pour Kolo Muani.

Entre Randal Kolo Muani et le PSG, l'histoire est tout sauf rose ces derniers temps. Recruté pour 90M€ à quelques heures de la fermeture du mercato estival de 2023, l'international français ne dispose absolument pas du même statut en club qu'en sélection. Avec Didier Deschamps chez les Bleus, Kolo Muani a du temps de jeu et semble bénéficier d'une confiance de la part du sélectionneur qu'il ne retrouve pas chez Luis Enrique.

Il n'y a qu'à s'attarder sur les dernières sorties de 2024 du PSG. Pas retenu dans les groupes du PSG qui ont affronté le RC Lens en Coupe de France ainsi que l'AS Monaco et l'OL en Ligue 1. Et pour ce qui est de la dernière échéance en Ligue des champions de l'année civile à Salzbourg, Randal Kolo Muani n'était pas entré en jeu. De quoi dresser un constat alarmant sur la suite de son aventure au PSG où il est contractuellement lié jusqu'en juin 2028. Du point de vue de Rio Mavuba, le buteur tricolore de 26 ans devrait revenir là où il a explosé aux yeux de l'Europe pendant la saison 2022/2023 à l'Eintracht Francfort : en Bundesliga.

« Il a fait sa meilleure saison avec Francfort. Je pense qu’il bénéficie d’une belle cote là-bas. Il a fonctionné, il connaît le championnat, il faut qu’il retrouve des repères et surtout une équipe qui va lui donner du temps de jeu ». a conclu l'ancien joueur du LOSC, des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France sur le plateau de Téléfoot dimanche matin sur les antennes de TF1. Reste à savoir si le feuilleton Kolo Muani prendra la tournure évoquée à présent.