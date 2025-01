Le PSG va choquer tout le monde, le pari de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne laisse que très rarement le Trophée des champions à ses adversaires et en a raflé un total de 12 depuis 1995. Seul l'OL et ses 7 sacres se rapproche un peu du champion de France. Afin de préparer au mieux cette rencontre et les grandes échéances de cette seconde moitié de saison, Luis Enrique a fait suivre un programme de travail individuel pendant les fêtes de Noël.

Avant de s'envoler pour le Qatar le jeudi 2 janvier dans l'après-midi en marge du Trophée des champions entre le PSG et l'AS Monaco ce dimanche, Luis Enrique n'a pu effectuer qu'une seule séance d'entraînement au Campus PSG le matin même. Et c'est tout. La faute à la trêve hivernale.

«Tous les joueurs ont travaillé pendant les vacances, à la maison, pas au Campus»

Cependant, Luis Enrique a assuré au micro de DAZN que son groupe n'a pas totalement coupé pendant les fêtes de fin d'année. Et pour cause, des séances individuelles à domicile ont été suivies par l'intégralité du vestiaire du PSG afin de compenser la coupure que représente la trêve hivernale. « Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match, mais nous sommes habitués. Pas de problème, tous les joueurs ont travaillé pendant les vacances, à la maison, pas au Campus ».

«Je pense que c'est important pour aborder la deuxième partie de saison avec la bonne mentalité»

Un effort supplémentaire de la part des joueurs du PSG qui pourraient bien faire la différence et parfaitement répondre à l'adversité dont ils feront face en cette seconde partie de saison 2024/2025. « Et je pense que c'est important pour aborder la deuxième partie de saison avec la bonne mentalité et d'essayer de jouer de la même manière qu'avant ». Reste à savoir si dès ce Trophée des champions le PSG démontrera sa fraîcheur physique ou s'il faudra patienter un peu au cours de la suite de la saison. Premier élément de réponse à 17h30 ce dimanche à Doha.