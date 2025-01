«Une inégalité», le PSG dénonce un scandale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plongé dans cette nouvelle saison avec la découverte d'une nouvelle formule en Ligue des Champions, le PSG n'a pas réussi à s'adapter pour le moment, puisqu'après 6 matches, le club est encore loin d'être qualifié. Les hommes de Luis Enrique ont vécu quelques mésaventures dans une compétition qui a redistribué les cartes. L'entraîneur espagnol n'a pas hésité à critiquer le nouvelle C1.

En difficulté en termes de résultats depuis le début de la saison en Ligue des Champions, le PSG n'est pas le seul club à avoir été surpris par l'arrivée de cette nouvelle formule. Si elle ne convainc pas tout le monde, elle fait jouer plus de matches aux clubs qualifiés pour cette compétition. Et l'idée ne plaît pas beaucoup à Luis Enrique.

Luis Enrique ne valide pas la nouvelle Ligue des champions

Seulement 25ème du classement à l'heure actuelle, alors qu'il reste encore deux matches, le PSG n'a pas encore validé son ticket. Les prochaines semaines seront forcément chargées pour espérer continuer la compétition. « Une meilleure Ligue des Champions dans ce nouveau format ? C’est une compétition très différente de d’habitude. La particularité la plus notable est que chaque équipe a un calendrier différent. Cela implique une inégalité. C’est ainsi. Il y a des matchs peut-être plus intéressants pour les supporters. On verra si c’est un meilleur format. Ce sont en tout cas des matchs de très haut niveau », a réagi Luis Enrique en conférence de presse avant le Trophée des Champions face à l'AS Monaco.

Le PSG a un défi immense en C1

Solide leader de Ligue 1, le PSG possède une marge considérable en France. Ce qui n'est pas le cas du tout à l'échelle européenne. Ainsi, après ce Trophée des Champions au Qatar face à Monaco, il faudra rapidement se pencher vers les rendez-vous de Ligue des Champions. Il faudra éviter la défaite face à Manchester City et Stuttgart.