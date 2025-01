PSG : Malaise avec Donnarumma, Luis Enrique met de l'huile sur le feu !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma a des hauts et des bas sportivement. Et alors que Matvey Safonov a été recruté l'été dernier, Luis Enrique n'hésite pas à la mettre en concurrence avec lui cette saison. Touché par cette situation, Gianluigi Donnarumme pourrait vivre un nouvelle mésaventure ce dimanche. En effet, Luis Enrique a annoncé qu'il hésitait encore entre l'Italien et Matvey Safonov pour le Trophée des Champions.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier sont partis librement et gratuitement. Alors qu'il a perdu trois gardiens au total, le club de la capitale a bouclé la signature de Matvey Safonov lors du dernier mercato estival. En effet, la direction du PSG a signé un chèque d'environ 20M€ à Krasnodar pour pouvoir accueillir l'international russe.

PSG : Donnarumma est remis de sa blessure

Dès son arrivée au PSG, Matvey Safonov a affirmé qu'il ne venait pas à Paris pour être une doublure. En effet, le gardien de 25 ans veut jouer les premiers rôles et chiper la place de numéro un de Gianluigi Donnarumma. Alors que l'Italien n'a pas été irréprochable depuis le début de la saison, Matvey Safonov a eu la possibilité de montrer de quoi il était capable. Et aujourd'hui, Luis Enrique est confronté à un dilemme. D'ailleurs, le coach du PSG ne sait pas encore qui il va titulariser ce dimanche pour le Trophée des Champions. Gianluigi Donnarumma ayant récupéré de sa grosse blessure au visage.

«Je vais décider demain qui jouera entre Donnarumma et Safonov»

« Je vais décider demain (dimanche) qui jouera entre Donnarumma et Safonov. Les deux sont en bonne forme, il y a encore une session d'entraînement. Les trois gardiens sont en condition pour jouer, il n'y a aucun problème pour Donnarumma », a affirmé Luis Enrique en conférence de presse ce samedi après-midi. De mauvaise augure pour Gianluigi Donnarumma, qui vit mal de ne plus être indiscutable dans les buts du PSG.