Le PSG débarque au Qatar avec un très gros atout !

Ce dimanche après-midi (17h30), le PSG a l’occasion de remporter son premier trophée de la saison. Les Parisiens vont ainsi affronter l’AS Monaco lors du trophée des Champions, dans une rencontre délocalisée à Doha. Propriété du Qatar depuis 2011, Paris devrait avoir le public acquis à sa cause pour ce choc.

Le début d’année 2025 du PSG s’annonce extrêmement animé. En parallèle d’un mercato hivernal crucial pour la suite des événements, le club de la capitale va devoir enchaîner les rencontres importantes, avec en ligne de mire, le choc face à Manchester City le 22 janvier prochain en Ligue des Champions. Mais pour la formation de Luis Enrique, l’année va démarrer avec le trophée des Champions, et un match délocalisé à Doha face à l’AS Monaco ce dimanche après-midi.

Le PSG à domicile face à l’AS Monaco ?

Une belle opportunité pour le PSG, qui pourrait donc conserver son trophée, et ainsi obtenir son premier titre de la saison. Surtout, le club parisien va pouvoir compter sur le soutien du public du côté du Stade 974, où d’après l’Equipe, 35 000 places avaient d’ores et déjà été vendues ce jeudi. Propriétaire du PSG depuis 2011, l’état du Qatar sera également représenté par l’émir Tamim bin Hamad Al Thani, qui selon RMC, pourrait même assister à l’entraînement des Parisiens ce samedi soir. Face aux médias, Luis Enrique évoquait d’ailleurs le soutien du public qatari pour ce choc.

« On a une relation directe car le propriétaire est qatarien »

« Pour nous, c'est comme aller à la maison. On a une relation directe car le propriétaire est qatarien. Après, quelle ambiance il va y avoir ? Pour être honnête, je n'en sais rien. Ils aiment le foot, on l'avait vu pendant la dernière Coupe du monde. Et le public qatarien s'identifie clairement à notre club », avait confié l’entraîneur du PSG dans la semaine. Reste désormais à savoir si le club de la capitale réussira à s’appuyer sur le soutien local pour l’emporter...