Mercato - PSG : Un coup de légende est annoncé en direct

Autrefois journaliste sportif, Mohamed Bouhafsi se consacre désormais à une actualité plus généraliste sur le plateau de C à Vous sur France 5. Mais en juin dernier, il avait retrouvé ses premiers amours sur RMC et avait profité de sa présence à l'antenne pour dévoiler un scoop mercato sur le PSG et le Real Madrid.

Le temps d’une apparition sur le plateau de Génération After sur RMC, Mohamed Bouhafsi a repris du service. Autrefois spécialisé sur l’actualité mercato, le journaliste, aujourd’hui sur France 5, avait profité de sa présence sur son ancien plateau pour lâcher une révélation sur le recrutement estival du PSG. En juin dernier, alors que la succession de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres, Bouhafsi avait révélé un intérêt pour une star du Real Madrid.

Un transfert inattendu pour le PSG ? 🤔 Asensio pourrait bien être le pion d'un bouleversement dans l'attaque parisienne.

Le gros coup tenté pour remplacer Mbappé

« Le PSG regarde Vinicius » avait confié Bouhafsi sur RMC. Cet intérêt ne date pas d’hier. Le 14 août 2019, le 10Sport.com annonçait, en exclusivité, que Leonardo, alors directeur sportif du PSG, avait demandé l’international brésilien au Real Madrid. Mais à l’époque, le club espagnol avait repoussé les approches, estimant que Vinicius Jr pouvait s’imposer durablement dans la capitale. Pari gagné pour le joueur brésilien et la Casa Blanca.

« C’est pour se venger du Real pour Mbappé »

Cet été encore, le Real Madrid a décidé de fermer la porte à double-tour dans ce dossier hautement sensible. « J’en ai parlé il y a deux mois, j’espère que vous l’aviez relevé. Ca ne veut pas dire que ça va aboutir mais il y a une approche. C’est pour se venger du Real pour Mbappé. Ils lui ont proposé deux fois son salaire, à la Qatari » avait lâché Daniel Riolo durant l’After Foot. Ce répit a été de courte durée puisque Romain Molina a évoqué une offre historique de l’Arabie Saoudite pour Vinicius Jr. Un contrat jamais-vu pourrait tomber en 2025.