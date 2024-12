Mercato : Le premier transfert du PSG en 2025 sera...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'approche du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain s'apprête à opérer des changements significatifs dans son effectif. Avec des départs déjà en vue, le club de la capitale envisage également d'attirer de nouveaux talents pour renforcer ses rangs. Quelle sera selon vous la première opération de l’année 2025 ?

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans quelques jours, et le PSG prévoit de s’y montrer actif. La première partie de saison n’a pas été simple pour le club de la capitale, qui survole la Ligue 1 mais peine à se montrer convaincant en Ligue des champions. Des ajustements sont ainsi envisagés par la direction parisienne, dans le sens des arrivées mais aussi des départs.

Des départs sont actés

L’identité des joueurs sur lesquels ne compte plus Luis Enrique ne fait aucun doute au regard des dernières semaines. Recruté pour 90M€ bonus compris il y a un an et demi, Randal Kolo Muani est prié de se trouver un nouveau club, lui qui n’a même plus été convoqué par son entraîneur pour les quatre dernières rencontres du PSG. L’AS Monaco, la Juventus, Manchester United ou encore Chelsea ont notamment été évoqués comme points de chute potentiels pour l’attaquant français. De son côté, Milian Skriniar pourrait rebondir en Turquie. Avec seulement cinq matches au compteur cette saison, le Slovaque est ciblé par Galatasaray, qui semble bien placé dans ce dossier même si d’autres pistes existent en Angleterre. Quid enfin de Nuno Mendes, qui voudrait plier bagage ? Le PSG ne compte pas céder son joueur en janvier et espère toujours le convaincre de prolonger.

Deux arrivées en janvier ?

Les départs de Kolo Muani et Skriniar permettraient en tout cas au PSG d’avancer dans son recrutement. Comme vous l’a révélé le10sport.com, un ailier est notamment espéré par les Parisiens, qui pourraient miser sur Marcus Rashford (Manchester United) selon la presse étrangère. Selon L’Équipe, le PSG voudrait aussi attirer un défenseur axial droitier, capable à terme de succéder à Marquinhos.

Alors selon vous, quelle sera la première opération de l’année 2025 pour le PSG ? A vos votes !