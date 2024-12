PSG : Cristiano Ronaldo part au clash, un champion du monde le recadre !

Thomas Bourseau

La Ligue 1 est un championnat mort, si l’on exclut le PSG de l’équation. C’est en effet le point de vue de Cristiano Ronaldo partagé en fin de semaine dernière. Une vision des choses biaisée selon Adil Rami qui a même assuré en live sur Twitch que Ronaldo serait à la peine en France en ne pouvant pas signer les mêmes prestations qu’en Arabie saoudite.

Depuis qu’il a débarqué en Arabie saoudite en janvier 2023, Cristiano Ronaldo fait occasionnellement la promotion de la Saudi Pro League dans les médias. Au passage, CR7 prend bien le soin ces derniers temps d’égratigner la Ligue 1. La semaine dernière, en marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le quintuple Ballon d’or se servait du PSG afin de descendre l’élite du football français.

Fabian Ruiz reste déterminé à briller à Paris ! Une décision surprenante qui pourrait redéfinir son avenir au club. ⚽ https://t.co/KgpWCsQFxW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

«En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis»

« Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une ligue compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel ». Voici le discours fort que Cristiano Ronaldo tenait. Ce qui a fait réagir Adil Rami, passé par la Ligue 1, la Liga et la Serie A notamment.

Adil Rami s’insurge : «Cristiano Ronaldo, tu le mets en France, je vous jure qu’il y a une énorme différence»

Sur sa chaîne Twitch, le champion du monde 2018, portant quand bien même une affection particulière à Cristiano Ronaldo, n’a pas manqué de lui dire ses vérités à ce sujet.

« La Ligue 1 est l’un des championnats les plus forts du monde. Il n’y a même pas de débat. Je suis désolé, à toutes les personnes qui vont me critiquer, je voulais juste vous dire un petit truc. Je suis team Cristiano Ronaldo et je respecte ce mec là. J’ai toujours voulu avoir ses maillots et je suis fan de lui. Je suis désolé de décevoir les fans de Cristiano Ronaldo et de me décevoir, mais Cristiano Ronaldo, les années qu’il a fait en Arabie saoudite, il les fait en France, ce n’est pas la même. Je te le dis, je n’abuse pas. La Ligue 1 est l’un des championnats les plus forts. Cristiano Ronaldo, depuis qu’il a mis ses pieds en Arabie saoudite, tu fais les mêmes comparaisons à la même période tu le mets en France, je vous jure qu’il y a une énorme différence ».