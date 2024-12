Le PSG a signé un crack très spécial

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a lui-même été formé au PSG dans les années 90, Nicolas Anelka perpétue la tradition puisque l'ancien buteur de l'équipe de France a fait signer son fils, Kaïs, au sein du centre de formation du club de la capitale. Et Anelka se livre sans détour sur ce renfort un peu particulier pour le PSG.

L'histoire entre Nicolas Anelka et le PSG a toujours été très spéciale. Formé dans la capitale après son passage à l'INF Clairefontaine, le buteur français était même revenu au Parc des Princes en 2000, à l'apogée de sa carrière, après une expérience compliquée au Real Madrid. Et c'est donc fort logiquement que ce lien entre Anelka et le PSG continue avec la génération suivante...

Anelka a placé son fils au PSG

Interrogé au micro de PSG TV, Nicolas Anelka explique pourquoi il a fait signer son fils, Kaïs, au sein du centre de formation du PSG en 2023 : « Je connais la qualité des formateurs. C’est pour cela que je voulais le faire venir au PSG. Je sais qu’il a un potentiel, mais le chemin est encore long. Il travaille tranquillement, doucement, sûrement. Le fait que je sois souvent à Paris me permet de le voir jouer », indique l'ancien numéro 9 du PSG.

« Il est content au PSG »

« Je pense qu’il est content, il est aussi supporter du PSG. Il est content d’évoluer avec des joueurs de qualité », poursuit Nicolas Anelka. Et le PSG a donc récupéré un crack un peu particulier...