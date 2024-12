PSG : Cristiano Ronaldo se fait recadrer après le clash

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo a tenu des propos étonnants concernant le PSG et la Ligue 1. Désormais en Arabie saoudite, le Portugais a placé le championnat local au-dessus du championnat de France, où seul le PSG existe à ses yeux. Une sortie qui ne manque de faire réagir dans l’Hexagone et qui vaut certains reproches à Cristiano Ronaldo.

En marge de la dernière cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo n’a pas été tendre avec le niveau de la Ligue 1, utilisant le PSG pour étayer ses propos. Ayant déjà expliqué que le championnat saoudien était au-dessus du championnat de France, CR7 en a rajouté une couche, lâchant : « Est-ce que je maintiens mes propos ? Bien sûr ! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pense les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une ligue compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris ».

Salah au PSG ? L’accord est imminent, mais Liverpool n’a pas dit son dernier mot... 🔥

➡️ https://t.co/JZ6WyTgHM1 pic.twitter.com/hjo6L4y097 — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

« Taper sur la France c’est assez facile »

Ce samedi, au micro de RMC, Frédéric Weiss a souhaité répondre à Cristiano Ronaldo. Le joueur d’Al-Nassr a alors été recadré : « Il n’a jamais joué en France. Comme par hasard, il a joué en Espagne, il a joué en Italie, il ne va jamais critiquer ces deux championnats. Taper sur la France c’est assez facile. Et je trouve que l'argument de dire venez jouer sous 37, 38, c’est quoi l’argument ? Ils sont meilleurs car ils peuvent jouer sous 37, 38 ? ».

« Il joue dans un championnat de papys »

« Le salaire doit être très très bon pour dire autant de bêtises. Il ne connait pas la France, il ne connait pas son championnat. Il en parle avec désinvolture. Il joue dans un championnat de papys, qui sont en pré-retraite », a fini par conclure Frédéric Weiss.