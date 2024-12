Kolo Muani - PSG : La terrible nouvelle de la presse italienne

Axel Cornic

Recruté à prix d’or en 2023, Randal Kolo Muani est clairement en échec au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne compte plus sur lui. Un départ semble donc être devenu la seule solution pour l’international français, qui selon nos informations a déjà une touche du côté de la Premier League, avec Manchester United.

Les choix de Luis Enrique ont fait des victimes à Paris. L’exemple parfait est Randal Kolo Muani, qui est sorti des plans du coach espagnol ces derniers mois, avec un départ du PSG qui semble désormais être devenu une évidence. Et si ce n’était pas encore clair, sa non-convocation lors des trois derniers matchs de l’année est un message assez important.

Kolo Muani vers Manchester United ?

L’avenir de Kolo Muani pourrait bien s’écrire du côté de la Premier League, où un gros club s’intéresse à lui. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United a approché le PSG pour se renseigner au sujet de l’attaquant de 26 ans. En manque de fonds, les Mancuniens n'ont toutefois proposé qu’un simple prêt pour le moment.

La Juventus, une piste de plus en plus froide

On ne sait pas encore si cette piste se confirmera, mais ce qui est certain c’est qu’il y en a une autre qui pourrait grandement se compromettre ! D’après les informations de Tuttosport, la Juventus s’éloignerait doucement mais surement de Randal Kolo Muani, surtout à cause d’un Marcus Rashford qui aurait été proposé tout récemment.