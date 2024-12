Mercato : Le Real Madrid prend une décision fracassante

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, le Real Madrid ne compterait se séparer d'aucun de ses joueurs. En effet, le club merengue refuserait catégoriquement de vendre durant cette trêve. Ainsi, Dani Ceballos, Endrick et Arda Güler devraient finir la saison au Santiago Bernabeu.

Depuis le début de la saison, plusieurs membres de l'effectif du Real Madrid peinent à emmagasiner des titularisations sous la houlette de Carlo Ancelotti. On peut notamment citer Endrick, Arda Güler ou encore Dani Ceballos. Alors que le prochain mercato sera ouvert au début du mois de janvier, on aurait pu imaginer voir ces joueurs changer de club pour être utilisé plus régulièrement. Toutefois, le Real Madrid ne compterait se séparer de personne.

Ceballos va rester au Real Madrid

Selon les informations de The Athletic, Dani Ceballos voulait quitter le Real Madrid l'été dernier. Toutefois, le milieu de terrain espagnol de 28 ans est finalement resté à la Maison-Banche. A en croire le média britannique, Carlo Ancelotti compterait sur Dani Ceballos pour la deuxième partie e saison. Ainsi, il ne devrait pas faire ses valises cet hiver. D'ailleurs, le Real Madrid n'aurait prévu de boucler aucun départ au mois de janvier.

Real Madrid : Personne ne va partir en janvier

D'après The Athletic, Arda Güler et Endrick devraient donc eux aussi rester au Real Madrid. En effet, les deux cracks ne voudraient pas partir. De son côté, l'écurie merengue n'aurait pas l'intention de laisser filer Arda Güler ou Endrick au mois de janvier, que ce soit en prêt ou sous la forme d'un transfert sec. D'ailleurs, Carlo Ancelotti avait déjà scellé leur avenir le 10 décembre en conférence de presse. « Endrick reste ici, tout comme Güler. Ils auront peut-être besoin de plus de minutes, mais je n'ai aucun préjugé envers qui que ce soit. J'essaie seulement de mettre les meilleurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. Parfois, cela peut être avec Endrick, avec Güler ou sans eux. Il faut être patient avec les jeunes, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, comme ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n'ai aucun préjugé avec les jeunes. Dans ma carrière, j'ai mis des joueurs de 17 ou 18 ans, si je pensais qu'ils étaient la meilleure option pour jouer les matchs », a avait affirmé le coach de la Maison-Blanche.