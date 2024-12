Mbappé : L’énorme craquage en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé ne manque pas de faire parler de lui. En effet, l'attaquant français a connu des difficultés sportives et a même suscité la polémique pour son comportement avec l'équipe de France. Une situation qui agace particulièrement Pascal Dupraz, qui n'épargne pas l'ancien du PSG.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de partir afin de s'engager avec le Real Madrid. Mais ses six premiers mois en Espagne n'ont rien d'idylliques. En effet, sur le plan sportif, l'attaquant français peine à exprimer tout son talent, et pour le reste, ses absences en équipe de France ainsi que son interview pour Canal+ ont également fait parler. Et ce n'est pas pour plaire à Pascal Dupraz.

Le PSG voit grand ! 🌟 Rashford dans le viseur pour succéder à Mbappé, un coup à 60M€ en vue !

➡️ https://t.co/AuouO5TxVT pic.twitter.com/jhBd7moI6O — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

Dupraz charge Mbappé

« Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde. Pour moi, il ne touchait plus terre. Il était irrationnel dans sa manière de faire, mais aussi dans sa manière de s’exprimer et dans sa communication. C’était quelqu’un de complètement différent, presque Dieu ou du moins le dieu du football », lâche-t-il au micro des Grandes Gueules de RMC, avant de poursuivre.

«Il se moquait de nous, c’était condescendant»

« Donc il est revenu les pieds sur terre, mais il a des circonstances atténuantes, car au Real Madrid il y a d’autres très grands joueurs et il n’a pas joué à son meilleur poste. Cette rédemption va être salutaire, parce que Mbappé, grâce à Ancelotti, grâce à la qualité du club dans lequel il joue, il va apprendre à jouer numéro 9 et il sortira grandi parce qu’il a le talent. Néanmoins, on ne peut pas me dire que Mbappé a tout réussi, il s’est foutu de notre gueule. Il se moquait de nous, c’était condescendant. Quand il vient en équipe de France pour dire "j’en ai rien à foutre de ce qui se dit", il est capitaine et il dit ça », ajoute Pascal Dupraz.