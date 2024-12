Mercato : «Un jour important» annoncé à l'ASSE après cette signature !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Olivier Dall’Oglio ne sera donc resté qu’un an sur le banc de l’ASSE. La récente défaite face à Toulouse lui aura été fatale et il a fini par être remercié par les Verts. Pour le remplacer, la décision a été prise de faire confiance à Eirik Horneland. Alors que ce dernier officiait précédemment en Suède, le voilà désormais à Saint-Etienne, où on se réjouit de l’accueillir.

16ème de Ligue 1, l’ASSE fait partie de ces clubs concernés par la lutte pour se maintenir à la fin de la saison. Une bataille que les Verts ont décidé de mener avec un nouvel entraîneur pour la seconde partie de saison. En effet, Olivier Dall’Oglio a été remercié il y a quelques jours maintenant et pour le remplacer, les Verts ont choisi de nommer Eirik Horneland. A 49 ans, le Norvégien est donc maintenant aux commandes dans le Forez.

Timothée Chalamet, fervent supporter de l'ASSE, fait sensation ! Découvrez son lien passionnel avec le club. ⚽️

➡️ https://t.co/4a0h9hLCWc pic.twitter.com/DBNxpO8vHV — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

« L’arrivée d’Horneland, c’est un jour important »

C’est donc un nouveau chapitre qui va débuter à l’ASSE avec Eirik Horneland comme entraîneur. Président du club stéphanois, Ivan Gazidis est revenu sur l’arrivée du technicien norvégien. Dans des propos accordés aux médias de l’ASSE, il a alors fait savoir : « L’arrivée d’Horneland, c’est un jour important, nous voulons remettre l’AS Saint-Étienne au premier plan, nous travaillons pour. C’est un gros projet, cela demande beaucoup de travail ».

« Il sera le leader de cette équipe sur le terrain »

« Cela fait six mois que nous sommes ici et nous avons besoin de quelqu’un qui peut porter ce projet de construction avec nous, qui a la capacité de développer les joueurs que nous recrutons et qui puissent jouer dans un style de jeu qui correspond aux valeurs de cette ville. Eirik possède toutes ces qualités selon nous. Il sera le leader de cette équipe sur le terrain et il apportera une direction et une structure au groupe », a poursuivi Ivan Gazidis. A voir maintenant si le choix de l’ASSE avec Eirik Horneland portera ses fruits dans les semaines et mois à venir.