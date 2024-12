«Honteux», l’ASSE humiliée par son nouveau boss !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passée sous pavillon canadien il y a quelques mois avec le rachat du club par Kilmer Sports, l’ASSE peine toutefois à lancer son grand projet. Et pour cause, Romain Molina estime que les nouveaux dirigeants stéphanois ont clairement mal jugé ce qui les attendaient en Ligue 1.

Il y a tout juste quelques mois, avant son retour en Ligue 1, l'ASSE avait été rachetée par Kilmer Sports. Le groupe canadien avait de grandes ambitions et n'a pas hésité à lâcher 20M€ lors du mercato estival afin de bien figurer dans l'élite. Mais cela ne porte pas ses fruits puisque les Verts sont désormais en grand danger ce qui pousse Romain Molina à pousser un sacré coup de gueule.

🔍 Un champion du Monde remet en question le choix de l'ASSE : la solution Dall'Oglio a-t-elle vraiment l'étoffe d'un sauveur ?

➡️ https://t.co/aUxX4E4BIU pic.twitter.com/n5VoTGDLC1 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 26, 2024

Molina charge la direction de l'ASSE

« Saint-Étienne, c’est le seul club qui a vraiment mis de l’argent en bas de tableau. C’est vrai qu’ils ont mis 20 millions d’euros cet été, ah bah oui bien joué. Mais bon les propriétaires à Saint-Étienne, ils ne viennent jamais parce que bon ils ont des inconvénients, il y a peut-être aussi des choses personnelles… », soupçonne le journaliste dans sa vidéo YouTube, avant de poursuivre.

«C’est honteux»

« Mais ils croyaient quoi ? Ils croyaient qu’en venant une fois ou deux à Saint-Étienne ça allait le faire alors que c’est une des pires directions depuis des années ? On ne change rien, on ne fait pas le nettoyage, et tu mets 20 briques cet été pour être relégable là ? Mais c’est honteux. Mais heureusement que tu as le public, heureusement que tu as Geoffroy-Guichard », ajoute Romain Molina.