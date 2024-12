ASSE : Le calvaire continue après l'OM !

Arnaud De Kanel

Rien ne va plus pour l'ASSE, à nouveau humiliée devant son public dimanche après-midi. En effet, les Verts ont été balayés par l'OM au terme d'un match cauchemardesque où leurs propres supporters se sont mis à fêter les buts olympiens. Et pour ne rien arranger, l'infirmerie stéphanoise accueille trois nouveaux blessés.

Les joueurs se suivent et se ressemblent péniblement pour l'ASSE. Deux semaines après avoir été battus en Ligue 1 par l'OM, les Verts se sont encore inclinés face à leurs homologues marseillais. Et cette fois-ci, le score est lourd pour l'ASSE, balayée 4 à 0 et qui va douter pendant la trêve.

Inquiétude grandissante à l'ASSE

Il y a de quoi s'inquiéter pour Sainté. En Ligue 1, l'ASSE occupe la dangereuse place de barragiste et devra donc lutter jusqu'à la dernière journée pour se maintenir en Ligue 1. Cette nouvelle gifle en Coupe de France n'inspire rien de bon pour la suite et comme si cela ne suffisait pas, le club du Forez a perdu trois nouveaux joueurs.

Trois nouveaux blessés pour l'ASSE

Privé de Ben Old, Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Augustine Boakye, Aïmen Moueffek, Yvann Maçon, Léo Pétrot, Mathis Amougou et Mickaël Nadé, Laurent Huard a également déploré l'absence de Florian Tardieu, Pierre Cornud et Benjamin Bouchouari, tous les 3 blessés. « Pour Florian, c’est un problème de hanche, il ne se sentait pas à 100% pour être sur la feuille de match ce dimanche face à l'OM. Pour Cornud, la séance d'entrainement de l’après-midi samedi n'est pas passée avec une douleur au tendon d’Achille. Il n'avait pas la possibilité d’être sur la feuille de match. Benjamin, il a enchainé en ce moment avec une très belle moitié de saison où un challenge s'offrait à lui : retrouver sa place de titulaire. Il a fait des bons matchs mais il a un dos qui le gênait depuis un petit moment, c’est pour ça qu’il a demandé le changement », a confié le coach intérimaire de l'ASSE après la rencontre face à l'OM. Douze joueurs garniront l'infirmerie verte durant la trêve.