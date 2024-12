NBA : Grosse frayeur pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a fait une grosse frayeur aux San Antonio Spurs contre les Brooklyn Nets dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Le Français, touché au menton, s’est écroulé sur le parquet à la fin du troisième quart-temps. Mais finalement, plus de peur que de mal pour le joueur de 20 ans, qui a pu terminer la rencontre.

Ces derniers temps, Victor Wembanyama nous avait habitué à des prestations plus impressionnantes en NBA. Auteur de seulement 19 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, le Français a toutefois aidé les San Antonio Spurs à s’imposer contre les Brooklyn Nets dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (87-96) grâce ses 6 contres. Le joueur de 20 ans a toutefois fait une grosse frayeur aux siens pendant la rencontre.

Wembanyama victime d'un gros choc au menton

En effet, Victor Wembanyama s’est écroulé sur le parquet à la fin du troisième quart-temps. Comme le rapporte Ouest France, le phénomène des San Antonio Spurs a été touché au menton et a donc du passer un protocole commotion. Finalement, plus de peur que de mal pour le Français, qui a pu terminer la rencontre. Victor Wembanyama s’est d’ailleurs livré sur cette grosse frayeur.

«C’était un peu bizarre»

« Ce n’était pas un geste bizarre, un mauvais mouvement ou un coup bas ou quoi que ce soit d’autre. Il a juste sauté et je me suis retrouvé au-dessus de lui. J’ai reçu la force du saut dans le menton, comme un uppercut. C’était un peu bizarre, mais j’ai passé le test de la commotion cérébrale et je me sentais bien après ça. J’étais donc prêt » a confié le crack des San Antonio Spurs après la victoire contre les Brooklyn Nets. Grâce à ce nouveau succès, la franchise texane pointe désormais à la 9e place de la Conférence Ouest de la NBA.