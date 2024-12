NBA : «Du jamais vu», Wembanyama le fait halluciner !

Pierrick Levallet

Doté d’un énorme potentiel, Victor Wembanyama ne cesse de briller en NBA. Nommé rookie of the year la saison passée, le Français continue de flamber avec les San Antonio Spurs pour son deuxième exercice au sein de la ligue. Le joueur de 20 ans a d’ailleurs fait halluciner un ancien joueur des Houston Rockets.

Rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama continue d’impressionner en NBA. Le joueur de 20 ans ne cesse de flamber avec les San Antonio Spurs. Le Français s’est notamment montré particulièrement à son avantage contre les New York Knicks au Madison Square Garden dans la nuit de ce mardi à ce mercredi (42 points, 18 rebonds, 4 passes décisives, 4 contres) malgré la défaite des siens (117-114). Pour Chandler Parsons, Victor Wembanyama a d’ailleurs le potentiel pour aller très haut en NBA.

Chris Paul aux Spurs : rêve de coaching avec Wembanyama ? 🏀

Wembanyama «intimide» la NBA ?

« L’un des meilleurs défenseurs de la NBA ? C’est encore trop tôt, mais il est sur la bonne voie. J’aimerais qu’il y ait une statistique qui montre non seulement les tirs contrés mais aussi les tirs altérés, parce qu’il y a des fois où les gars ne prennent pas de tirs parce qu’il les intimide simplement avec sa longueur et sa présence » a d’abord expliqué l’ancien joueur passé par les Houston Rockets et les Memphis Grizzlies dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur défensif de tous les temps»

« J’aimerais beaucoup qu’il le fasse dans le Play-In Tournament... parce que je veux voir Wemby sur une grande scène en train de faire ce genre de choses. Mais oui, il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur défensif de tous les temps. La façon dont il change l’état d’esprit des gens sur un terrain de basket est vraiment choquante. Je n’ai jamais vu cela auparavant » a ensuite ajouté Chandler Parsons. Pour son premier Christmas Game en NBA, Victor Wembanyama en a visiblement bluffé plus d’un avec les San Antonio Spurs.