NBA : Une autre star va rejoindre Wembanyama ?

Pierrick Levallet

L’été dernier, les San Antonio Spurs ont enregistré un renfort de poids avec la signature de Chris Paul. Le meneur de jeu de 39 ans est venu épauler Victor Wembanyama, qui a placé la barre plus haut au sein de la franchise texane cette saison. Les Spurs pourraient d’ailleurs recruter une autre star pour aider encore un peu plus le Français.

Nommé rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama a placé la barre plus haut avec les San Antonio Spurs cette saison. « On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs. C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple » indiquait notamment le joueur de 20 ans avant son deuxième exercice en NBA. Pour aider le Français à atteindre ses objectifs, la franchise texane a signé Chris Paul. Le meneur de jeu de 39 ans est venu apporter toute son expérience dans le groupe de Gregg Popovich, remplacé par son assistant Mitch Johnson le temps de sa convalescence après son AVC.

Brandon Ingram vers les Spurs ?

Les San Antonio Spurs pourraient d’ailleurs tenter d’attirer une autre star pour épauler Victor Wembanyama. « Je pense qu’en ce qui concerne Brandon Ingram, étant donné qu’il pourrait devenir agent libre l’été prochain, le fait d’acquérir ses Bird Rights est quelque chose d’attractif sur le marché. Pour moi, San Antonio serait la meilleure option en termes de sens » a ainsi révélé le journaliste ESPN Bobby Marks il y a quelques jours.

«Un trade important» à venir ?

Le journaliste Jake Fischer, lui, a expliqué que les San Antonio Spurs pourraient réaliser très prochainement une grosse opération pour régaler Victor Wembanyama. « Les Spurs sont très patients concernant le fait de sacrifier une partie de leur cap space dans l’ère Victor Wembanyama. Ils sont en bonne position pour faire un trade important dans un futur proche » a-t-il notamment confié. À suivre...