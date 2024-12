NBA : Wembanyama éclipsé par son pote, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner. Le Français, nommé rookie of the year la saison passée, a d’ailleurs mis la barre plus haut cette année avec les San Antonio Spurs. Le joueur de 20 ans vise désormais « les play-ins, ou les playoffs » comme il l’indiquait au Parisien avant le début de l’exercice 2024-2025. Victor Wembanyama fait d’ailleurs tout pour y parvenir. Il a notamment sorti une performance XXL contre les Atlanta Hawks dans la nuit ce jeudi à ce vendredi (42 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 4 contres), offrant ainsi la victoire aux Spurs (133-126). Mais un autre joueur, plutôt proche de Victor Wembanyama sur le parquet, serait plus important que lui dans le vestiaire aux yeux de Dusty Garza.

«C’est le coeur du vestiaire»

« Personne ne veut écouter mais je vais le répéter encore une fois : pour le meilleur ou pour le pire, les Spurs ne veulent pas échanger Keldon Johnson. Il a toujours fait ce qui lui a été demandé sur le terrain, et parfois même plus. C’est le coeur du vestiaire » a ainsi indiqué le journaliste local dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Voilà pourquoi on parle tout le temps de lui»

Pourtant, plus le temps passe, et plus Victor Wembanyama semble faire l’unanimité chez les San Antonio Spurs. « C'était waouh ! On en parlait justement. J'ai vu Julian Champagnie en train d'effectuer le cut vers le panier, et je pensais qu'il allait lui passer le ballon. Puis quand je l'ai vu balancer sur la planche : "Mince, qu'est-ce que Victor est en train de faire ?". Vous avez vu ça ? Tous les soirs il fait quelque chose du genre, voilà pourquoi on parle tout le temps de lui » avait notamment confié Chris Paul après la victoire contre les Hawks.