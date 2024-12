NBA : Wembanyama fait le show, cette star est choquée !

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi, Victor Wembanyama a une nouvelle fois fait le show en NBA. Le Français a rayonné contre les Atlanta Hawks et a permis aux San Antonio Spurs de s’imposer (133-126). Le joueur de 20 ans a flambé et a notamment choqué son coéquipier Chris Paul.

Une nouvelle fois, Victor Wembanyama a brillé avec les San Antonio Spurs. Le Français a pris feu contre les Atlanta Hawks dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Auteur de 42 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres, le phénomène de 20 ans a permis à son équipe de s’imposer à domicile (133-126). Sa performance contre les Hawks a d’ailleurs totalement choqué Chris Paul.

Chris Paul aux Spurs : rêve de coaching avec Wembanyama ? 🏀

➡️ https://t.co/b7ToROrMEF pic.twitter.com/vObrlML5Xb — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

«Victor est génial»

« C'était waouh ! On en parlait justement. J'ai vu Julian Champagnie en train d'effectuer le cut vers le panier, et je pensais qu'il allait lui passer le ballon. Puis quand je l'ai vu balancer sur la planche : "Mince, qu'est-ce que Victor est en train de faire ?". Vous avez vu ça ? Tous les soirs il fait quelque chose du genre, voilà pourquoi on parle tout le temps de lui » a d’abord lâché le meneur de jeu des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par L’Equipe.

«Il est différent»

« Victor est génial, mais je dois faire attention à ne pas le prendre pour acquis. J'ai encaissé un layup ce soir parce que j'ai commencé à chercher Victor. Il couvre tellement de nos erreurs. Ce panier à trois points que Trey Young a essayé de tirer dans le coin. Vous savez à quel point Trey est dynamique et qu'il réussit ces tirs tout en détente. Victor est allé contester le tir. Sa façon de défendre, ça change tout. Je ne sais pas combien de blocs il a fait ce soir. Il est différent » a ensuite ajouté Chris Paul. S’il faisait déjà l’unanimité chez les Spurs, Victor Wembanyama continue d’impressionner son monde en NBA.