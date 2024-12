NBA : L’annonce qui va faire rêver Wembanyama !

Pierrick Levallet

Nommé rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama veut passer à l’étape supérieure en NBA. Le Français a ainsi annoncé avant le début du nouvel exercice qu’il visait désormais les playoffs avec les San Antonio Spurs. L’un de ses coéquipiers a d’ailleurs fait une annonce à ce sujet, qui est susceptible de faire rêver le joueur de 20 ans.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Victor Wembanyama déborde d’ambition en NBA. Nommé rookie of the year la saison passée, le Français se sent prêt pour franchir un cap avec les San Antonio Spurs. « On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs. C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple » avait ainsi indiqué le phénomène de 20 ans avant le début de sa deuxième saison au sein de la ligue américaine.

Chris Paul aux Spurs : rêve de coaching avec Wembanyama ? 🏀

➡️ https://t.co/b7ToROrMEF pic.twitter.com/vObrlML5Xb — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

La postseason, une «priorité» pour les Spurs

Mais pour le moment, les San Antonio Spurs sont plutôt mal embarqués. Avec 13 victoires pour autant de défaites, la franchise texane pointe à la 11e place de la Conférence Ouest. Victor Wembanyama et ses coéquipiers vont devoir faire mieux s’ils veulent se garantir de meilleures chances d’accéder aux playoffs à la fin de la saison. Le vestiaire des Spurs entend d’ailleurs se ranger derrière les ambitions du Français. « Notre objectif est de faire la postseason. C’est là où est notre priorité » a ainsi lancé Harrison Barnes dans des propos rapportés par Parlons Basket.

Wembanyama «sera encore plus difficile à jouer»

Reste maintenant à voir si les hommes de Gregg Popovich parviendront à obtenir de meilleurs résultats au cours des prochains mois. Le légendaire coach des San Antonio Spurs compte notamment miser sur Victor Wembanyama et son potentiel hors-norme. « Il a fait un super boulot en étant physique tout au long de la rencontre. Il a été constant, sérieux sur les fondamentaux. C’est une partie de son jeu qu’on veut continuer à faire progresser, et quand il aura développé tout cela, il sera encore plus difficile à jouer » avait-il notamment indiqué après la victoire contre les Portland Trail Blazers (116-118) le 14 décembre dernier.